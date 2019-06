Pourquoi les dauphins meurent-ils à un rythme record aux États-Unis?

Des scientifiques américains tentent de déterminer pourquoi un nombre extraordinaire de dauphins ont été retrouvés morts le long de la Côte du Golfe des États-Unis, relate la chaîne de télévision NBC.

La grande majorité des 279 dauphins découverts échoués en Alabama, dans le Mississippi et en Louisiane depuis le 1er février sont morts, ont annoncé vendredi des responsables de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Le nombre de décès est environ trois fois supérieur au taux d’échouement normal pour cette période, ont déclaré des responsables de la NOAA. Environ 78% des carcasses étaient trop décomposées pour être étudiées, ont-ils déclaré.

À ce jour, les causes suspectes sont la marée noire provoquée par une explosion et un incendie importants sur la plateforme pétrolière Deepwater Horizon en 2010, qui a eu un impact durable sur la faune et la flore côtière du Golfe, et les inondations historiques du Midwest, qui ont provoqué un déversement d’eau douce à grande échelle dans le Golfe.

L'échouement a eu lieu justement dans certaines des zones touchées par le déversement, selon les spécialistes. La reproduction des dauphins dans certaines des zones les plus polluées par les hydrocarbures continue d'être anormale. Dans le même temps, des scientifiques qui étudient les carcasses de dauphins ont découvert des lésions cutanées visibles compatibles avec une exposition à l’eau douce, ont-ils ajouté.

La cause de ce phénomène reste un sujet d’investigation scientifique.