Première scientifique: le VIH complètement éradiqué du génome de souris

Sequential LASER ART and #CRISPR Treatments Eliminate HIV-1 in a Subset of Infected Humanized Mice.

Dash PK, Kaminski R, Bella R [..] Khalili K, Gendelman HE.

Nature Commun 2019-07-02. https://t.co/zAjQERAiBH

"LASER ART: long-acting slow-effective release antiviral therapy" pic.twitter.com/holON8PKe8