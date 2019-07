Un traitement efficace pour soigner un coup de soleil expliqué par un médecin

Le dermatologue à l’université de l’Alberta Robert Gniadecki a donné plusieurs conseils sur comment soigner les coups de soleil, relate le site MedicalXpress.

Le médecin s’est élevé contre toutes les méthodes populaires pour calmer la douleur après un coup de soleil, notamment le citron, des huiles et les produits laitiers. D’après lui, ceux-ci ne sont pas des traitements efficaces et peuvent être dangereux pour la santé.

Le spécialiste canadien conseille d’abord de mouiller l’endroit touché avec un tissu puis de le traiter avec de la crème à base d’hydrocortisone. Enfin, il rappelle qu’il faut boire plus si votre peau a été touchée par un coup de soleil.

En outre, Robert Gniadecki appelle à faire attention aux coups de soleil chez les enfants car en dehors de leur dangerosité pour leur peau, qui est plus sensible que celle des adultes, il y a aussi des risques de développer un cancer 20 ou 30 ans après, car, selon le médecin, la peau se rappellera pour toujours des dégâts qu’elle a subis à cause d’un coup de soleil lors de l’enfance.

Les produits à éviter de manger avant de bronzer

Qui plus est, il a dressé une liste de tous les aliments qu’il ne faut pas consommer avant d’aller prendre un bain de soleil. Il a expliqué qu’il faut éviter de consommer des carottes, du persil et du céleri, car ils provoquent une perception plus forte des rayons du soleil.