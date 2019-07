Des causes d’explosion des smartphones décortiquées par des ingénieurs

Les causes principales d’explosion des batteries de smartphones et d’ordinateurs ont été présentées par des spécialistes russes du Système russe de qualité (Roskatchestvo) qui ont également proposé une liste de conseils chargés de prévenir de tels incidents.

Ainsi, il s’agit soit de défauts de fabrication, soit de surchauffe excessive, soit de vieillissement des gadgets. Selon les experts, à cause des variations importantes de température, les batteries au lithium-ion que possèdent absolument tous les smartphones et ordinateurs, commencent à produire du gaz, la batterie en gonflant se met parfois à fuir. En outre, une surchauffe excessive peut être provoquée par des chocs.

Conseils à suivre

Pour éviter cela, les experts conseillent d'utiliser des chargeurs de la marque ou des certifiés et de ne pas démarrer de processus «lourds» pour le gadget pendant qu’il se charge. Ils ont également rappelé qu’il ne fallait pas porter ce genre de gadgets dans les poches arrière, au risque de provoquer des dommages mécaniques. Et d’ajouter que lorsque la batterie gonfle, il ne faut plus utiliser l’appareil, car une explosion peut se produire en raison de réactions chimiques.

Si la batterie prend feu, il faut débrancher le chargeur sans toucher le gadget et si possible mettre toute la pièce hors tension. On peut aussi jeter l’appareil dans de l’eau ou le recouvrir. Si une explosion est sur le point de se produire, il faut jeter le gadget le plus rapidement possible dans un endroit où il ne causera pas de dommages.

Roskatchestvo a fait remarquer que les entreprises essayaient déjà de créer un nouveau type de batterie avec une consommation d'énergie améliorée et un niveau de sécurité relevé.