Arrêter le sucre: les effets sur la santé en trois jours seulement

L’état des cheveux, de la peau et des ongles et même la qualité du sommeil peuvent s'améliorer à condition de supprimer le sucre. Samantha Coogan, directrice du programme de nutrition et diététique de l'université du Nevada, a expliqué l’influence de l'arrêt des sucreries sur le corps.

Couper le robinet du sucre signifie perdre des tonnes de calories inutiles, a-t-elle indiqué dans un article publié sur le site de l’établissement. Toutefois, le sucre crée une dépendance et certains peuvent présenter des symptômes de sevrage, car lorsque le corps s'habitue à certaines substances, l’élimination de celles-ci provoque un état de choc. Ainsi, l’arrêt du sucre pourrait entraîner des maux de tête et d'estomac, ainsi que perturber l'activité intestinale.

Les symptômes de sevrage peuvent durer de quelques jours à deux semaines.

Comment s’y prendre?

À quoi s’attendre?

Il est possible de traverser cette période difficile en augmentant la consommation d'eau, en mâchant des chewing-gums ou en optant pour des fruits et des aliments «naturellement sucrés», a souligné Samantha Coogan. Le corps de chacun est différent, mais pour certains, les changements peuvent être ressentis en à peine trois jours.

Une fois que les symptômes de sevrage auront été surmontés, il sera possible de profiter des bienfaits de la situation. Ainsi, l’état des cheveux, de la peau et des ongles commence à s'améliorer, les performances dans la salle de gym augmentent, il devient possible de récupérer plus rapidement après l'entraînement, la productivité au travail s’accroît, le poids baisse et les cycles de sommeil deviennent plus longs et plus cohérents, a encore noté la diététicienne.