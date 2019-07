Un navire vieux de 500 ans retrouvé parfaitement intact sur un fond marin– vidéo

Une équipe d'archéologues incluant des scientifiques de l'Université de Southampton a découvert l’épave d’un navire presque parfaitement préservée et d’«une grande signification archéologique et historique». Celui-ci naviguait à l’époque où Léonard de Vinci était en vie, vers la fin du 15e ou le début du 16e siècle, relatent différents médias.

Ce serait l’unique bateau au monde datant de cette période, et le plus ancien de la Baltique qui contiendrait des mâts et une ancre en parfait état.

Les archéologues ont utilisé un robot sous-marin de pointe pour étudier l’épave. Les mâts et la coque sont presque intacts, a noté Rodrigo Pacheco-Ruiz de la société d'enquête marine MMT. Très peu de choses sur le navire et son origine sont connus. Pour le moment, il est surnommé Okänt Skepp («un navire inconnu» en suédois) et gît dans les eaux internationales à 24 milles marins au large de la Suède.

«Nous sommes ravis»

Sur les images filmées par le robot, il est possible de voir une ancre reposer à côté du bateau. Un mât se trouve à quelques mètres. Une chaloupe destinée à transporter l’équipage et les marchandises a également été découverte à son bord.

Le premier indice de sa présence à une profondeur de 140 mètres est apparu en 2009, lorsqu'un balayage latéral par sonar réalisé par l'administration maritime suédoise a révélé une anomalie au fond de la mer Baltique. En mars 2019, le MMT, engagé pour surveiller les fonds marins avant l’installation d’un gazoduc, a découvert l’épave par hasard.

«C'est incroyable», a déclaré Pacheco-Ruiz au New York Times. «Nous sommes ravis.»