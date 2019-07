Une nouvelle étude désigne une vitamine pouvant ralentir le développement du diabète

Des chercheurs canadiens de l’Université Laval au Québec ont publié dans la revue European Journal of Endocrinology les résultats de leur étude sur les effets de la vitamine D sur l’organisme des patients atteints de diabète ou identifiés comme présentant un risque élevé de développement de cette maladie. Selon leur recherche, la vitamine D a une influence positive sur les patients et peut être utilisée dans la lutte contre cette maladie.

Les résultats de cette étude ont confirmé qu’un supplément en vitamine D peut ralentir la progression du diabète de type deux chez les patients nouvellement diagnostiqués et chez les prédiabétiques.

Au cours de l'expérience, les scientifiques ont donné aux sujets, prédisposés ou diagnostiqués du diabète, une dose de cette vitamine supérieure à la norme de cinq à dix fois. Après six mois d’expérience, leur état s’est amélioré.

«Le diabète de type deux et le prédiabète sont un problème de santé publique croissant et, bien que nos résultats soient prometteurs, des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer nos résultats, afin de déterminer si certaines personnes pourraient bénéficier davantage de cette intervention et d'évaluer la sécurité de la supplémentation en vitamine D à forte dose à long terme. Jusque-là, je suggérerais que les recommandations actuelles en matière de supplémentation en vitamine D soient suivies», a indiqué la docteur Claudia Gagnon à Medicalxpress.

Cependant, aucun changement n'a été noté parmi ceux atteints du diabète depuis longtemps. Les experts l’ont expliqué par la difficulté à détecter l’amélioration de la fonction métabolique chez les personnes ayant cette maladie depuis une longue période.

Des aliments avec de la vitamine D

Outre le ralentissement et la prévention du diabète, la vitamine D peut servir de base pour améliorer l’état général de la santé. La vitamine a des effets osseux, cellulaires, musculaires et cardiovasculaires. Elle aide le système immunitaire et peut réduire l’état de fatigue.

Pour consommer plus de vitamine D, nul besoin de consommer des gélules de vitamines, car cette substance précieuse est contenue dans des aliments ordinaires. Pour la plupart, il s’agit de poissons gras et d’huiles. Parmi ces aliments, il y a l’huile de foie de morue, le hareng, les maquereaux, les sardines, le thon en boîte et le saumon, ainsi que le chocolat noir, le lait, les œufs et les champignons.