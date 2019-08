Le plus puissant smartphone au monde présenté par le chinois Xiaomi

Ce smartphone chinois ultramoderne a de quoi faire rêver les gamers. Le Black Shark 2 Pro de Xiaomi a été officiellement lancé en Chine et devient le plus puissant des appareils de ce type.

Vendredi 2 août, Xiaomi, le célèbre constructeur chinois, lancera les ventes du nouveau smartphone Black Shark 2 Pro, estimé comme étant le plus puissant au monde, a informé GizChina.

Ce nouveau modèle est équipé d’un processeur à huit cœurs Qualcomm Snapdragon 855 Plus fonctionnant à une fréquence allant jusqu’à 2,96 GHz avec 12 Go de mémoire RAM, l’espace de stockage variant quant à lui de 128 à 256 Go. Il est aussi doté d’un écran AMOLED de 6,39 pouces avec une résolution de 2340x1080 pixels et une latence de 34,7 ms. Le capteur d’empreintes digitales est inclus directement dans l’écran.

À l’arrière se trouve un appareil photo de 48Mp et de 12Mp alors que la camera avant est équipée d’un capteur de 20 Mp. La batterie a une capacité de 4000 mAh avec une fonction de recharge rapide. Xiaomi a équipé ce nouveau produit phare d’un système modernisé de refroidissement par liquide, un véritable atout pour les gamers.

L’éventail de ses fonctions est complété par une technologie DC Dimming 2.0 et Magic Press 2.0, destinée à distinguer le degré de pression sur l’écran. Le smartphone fonctionne sous le système d’exploitation Android 9.0 Pie.

Le Black Shark 2 Pro sera d’abord disponible en Chine au prix de 2.999 yuan, soit environ 390 euros. Xiaomi promet de le commercialiser «sur d’autres marchés» prochainement.