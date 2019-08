Une «super-Terre» potentiellement habitable découverte par des astronomes

Une équipe d'astronomes de l'Institut de recherche en astrophysique des îles Canaries (IAC) de Tenerife, dirigée par Rafael Luque et Enric Pallé, a confirmé que l'étoile GJ 357 d, située à 31 années-lumière de notre système solaire dans la constellation de l’Hydre, était une planète potentiellement habitable.

GJ 357 d a été découverte grâce au télescope orbital TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). La planète est environ 6 fois plus massive et environ 22% plus grande que la Terre.

Personne ne sait encore si la super-Terre dispose d’une atmosphère, mais si l'air y est présent il est possible d’y vivre , ont assuré des scientifiques dans la revue Astronomy & Astrophysics. Selon l’un des auteurs, Diana Kossakowski, l'atmosphère est plus chaude sur cette planète que sur Mars, mais l'eau y serait présente sous forme liquide.

«C’est excitant, car c’est la première super-Terre proche de l’humanité qui pourrait potentiellement abriter la vie», s’est enthousiasmée Lisa Kaltenegger de l’Institut Carl Sagan de Cornell. Elle a noté également que si la vie existait sur cette planète, elle pourrait être détectable avec la prochaine génération de télescopes.

La planète GJ 357 d est chauffée par une naine rouge environ trois fois plus petite que le Soleil, et qui abrite trois exoplanètes: GJ 357 d, GJ 357 c et GJ 357 j. Les deux dernières sont trop proches de leur étoile pour pouvoir espérer abriter la vie alors que la planète découverte évolue dans la zone habitable de son étoile.