La gueule de bois, une menace pour les fonctions cérébrales?

Une étude effectuée par des chercheurs australiens de l’Université de Technologie de Swinburne (Melbourne) auprès d’une centaine de clients de bars de la ville de Brisbane a démontré que la gueule de bois réduisait les fonctions cérébrales, relate Medicalxpress.

La recherche a été menée dans le quartier des divertissements de Brisbane et a consisté à faire passer des alcootests et à mener des entretiens avec des personnes sortant de bars à la fin d'une soirée.

Effets négatifs énormes

Selon le média, le lendemain matin, plus de 100 participants qui avaient consommé de l'alcool le soir précédent et souffraient à divers degrés de gueules de bois ont participé à un sondage en ligne et à un test cognitif. Ce dernier a mesuré les fonctions cérébrales, en particulier la mémoire et la fonction exécutive.

La recherche a révélé que ceux qui avaient un taux d'alcoolémie plus élevé présentaient des symptômes de gueule de bois plus graves et effectuaient le test plus lentement que les personnes plus sobres.

«Notre étude prouve que la gueule de bois réduit la capacité à adopter des comportements complexes et, par conséquent, la capacité à conduire, à travailler, à étudier ou à mener d'autres activités est altérée» a signalé la docteur Sarah Benson, citée par Medicalxpress.

Elle a ajouté que les gens devraient être plus informés sur les causes et les conséquences de la gueule de bois, car elle a des effets négatifs potentiellement énormes sur les activités quotidiennes.