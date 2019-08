Un astéroïde grand comme un gratte-ciel s’approche de la Terre

Un astéroïde aussi grand qu'un gratte-ciel new-yorkais, soit environ 570 mètres de diamètre, passera près de la Terre le 10 août, a annoncé la Nasa tout en affirmant qu’il n’y avait rien à craindre, rapporte CNN.

Cet astéroïde nommé 2006 QQ23 est d’ailleurs considéré comme étant de taille moyenne, a précisé Lindley Johnson du Bureau de coordination de la défense planétaire de la Nasa. C'est «plus ou moins bénin», a-t-il déclaré.

Un phénomène habituel

Des astéroïdes de cette taille passent près de notre planète environ six fois par an, d'après lui. Il y aurait de plus près de 900 astéroïdes dans notre système solaire qui seraient plus gros que le 2006 QQ23, lequel est maintenant situé à près de 5 millions de kilomètres.

Si un objet de sa taille frappait la Terre, une région entière pourrait être ravagée. Mais un tel impact se produit rarement, environ une fois tous les deux ou trois siècles, a poursuivi M.Johnson. Et la Nasa dispose de la technologie nécessaire pour les détecter et savoir quand ils passeront près de la Terre.