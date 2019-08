Les sept aliments qu’il ne faut jamais manger la nuit

Les plats frits, qui contiennent des substances cancérogènes, sont le pire exemple de collation le soir ou pendant la nuit, ont averti des experts cités par plusieurs médias russes. Les œufs ou la viande frits peuvent contenir des substances dangereuses et contribuent à la formation de tumeurs malignes, selon eux.

Vivent les fruits

Par ailleurs, il est déconseillé de manger de la viande la nuit sous n’importe quelle forme car elle risque de déséquilibrer le métabolisme en cholestérol. Il est recommandé de consommer des aliments riches en protéines avant 20h00. Il importe aussi d’éviter de manger le soir des légumineux et du chocolat.

Il est aussi déconseillé de manger des aliments pimentés car ils feront fonctionner activement votre estomac pendant toute la nuit et risquent d’altérer son état. Le gruau au lait contient du sucre et n’est pas non plus conseillé comme aliment le soir.

En revanche, les fruits sont la meilleure collation du soir. Il faut cependant éviter les pommes car elles surchargent le pancréas. Remplacez-les par des oranges ou des kiwis.