Une tempête magnétique est en train de frapper la Terre

Le 5 août, les météorologues ont détecté un orage magnétique de niveau G1, le plus faible. Des changements dans la magnétosphère devraient perdurer pendant toute la journée du mardi 6 août.

D’après les prévisions météorologiques, une tempête magnétique s’est produite dans la nuit du 5 au 6 août, atteignant son apogée à 6h du matin. La veille, la probabilité d’agitation atmosphérique a été évaluée à 15%, indique le site du Laboratoire de l’astronomie radiologique du Soleil de l’Académie des sciences de Russie.

Le 5 août vers 9h du matin, l’activité géomagnétique était encore inferieure au niveau anticipé par les météorologues. Étant montée en flèche par la suite, l’agitation de l’atmosphère a été qualifiée de tempête magnétique de niveau G1.

Orage magnétique de niveau G1

Les tempêtes géomagnétiques de niveau G1 sont considérées comme les plus faibles, affirment les spécialistes. Le niveau G2 des tempêtes «moyennes» n’a que des effets minimes. Les agitations atmosphériques fortes sont rares d’autant plus que l’activité solaire est relativement modérée. Une tempête exceptionnelle a eu lieu le 14 mai 2019, celle-ci a été classée au niveau G3. À l’époque, les spécialistes ont suggéré que ce phénomène pourrait affecter les personnes météosensibles, perturber des communications radio et faire émerger des aurores boréales.

Selon les experts, dans les prochains jours, la Terre ne sera pas exposée aux fortes tempêtes magnétiques. Pour les personnes très sensibles, même aux tempêtes magnétiques faibles, il est conseillé d’éviter les activités physiques et mentales épuisantes et de ne pas consommer beaucoup d’aliments riches en graisses, de pain, de pâtes et tout ce qui n’est pas facile à digérer.