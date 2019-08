Un risque médical lié au café identifié par des médecins

La migraine est une maladie de nature neurologique accompagnée de maux de tête intenses. Les spécialistes n’ont pas encore défini les causes de son développement. En général, les symptômes sont liés à l’hypertension physique, à l’alimentation, au manque de sommeil et à d’autres stimuli négatifs.

Selon Elizabeth Mostofsky, spécialiste de l’université Harvard, des patients affectés par des maux de tête ont suggéré que certaines boissons en étaient la cause. Avec ses collègues, elle a donc mené des recherches pendant 1 mois et demi sur plus de 100 personnes atteintes par cette maladie. Les participants ont détaillé le caractère et la fréquence des crises de migraine et ont parlé de ce qu’ils avaient mangé et bu.

L’analyse a confirmé que les boissons riches en caféine impactaient l’état des personnes, la quantité bue définissant l’intensité des symptômes. «Nous avons déduit qu’une ou deux tasses de café ou autre boisson contenant de la caféine par jour n’influencerait pas la santé des personnes souffrants de migraine», a annoncé la spécialiste.

Avec trois tasses de café par jour, le développement des maux de tête augmentait de 30 à 40% tandis qu’avec cinq tasses et plus le risque d’avoir une crise de migraine se multipliait par trois. Il conviendrait donc aux malades et à leurs médecins traitants d’en tenir compte, ont estimé les spécialistes.