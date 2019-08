De fortes chances de trouver de l’eau liquide et de l’atmosphère sur deux exoplanètes, selon des chercheurs

Récemment découvertes, les exoplanètes TGb et TGc sont tournées vers l’étoile Teegarden depuis le même côté et ainsi privées de verrouillage de marée, ce qui augmente la chance de retrouver de l’eau liquide et de l’atmosphère sur ces planètes, selon des astrophysiciens israéliens, dont l’étude a été publiée dans The Astrophysical Journal Letters.