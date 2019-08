Un duo luminescent surpris par Hubble en plein «jeu» - photos

La Nasa a publié une photo, réalisée par le télescope Hubble, qui montre deux formations luminescentes en train de bouger. Ce sont des galaxies qui réunissent des millions et des millions d'étoiles.

Interaction entre galaxies

Ce duo galactique est connu sous le nom d’UGC 2369, précise l’Agence spatiale européenne (ESA). Les galaxies interagissent, ce qui signifie que leur attraction gravitationnelle mutuelle les rapproche de plus en plus et défigure leurs formes. On peut voir un pont ténu formé de gaz, de poussière et d’étoiles reliant les deux galaxies, qui s’est formé lorsqu’elles ont projeté de la matière dans l’espace à travers le fossé qui les séparait.

L’interaction est un phénomène courant dans l’histoire de la plupart des galaxies. Pour les grandes galaxies telles que la Voie lactée, la majorité de ces interactions impliquent des galaxies naines, nettement plus petites. Mais tous les quelques milliards d'années, un événement plus important peut se produire. Pour notre galaxie, le prochain grand événement aura lieu dans environ quatre milliards d'années, lorsqu'elle entrera en collision avec son plus grand voisin, la galaxie Andromède, prévient l’ESA. Avec le temps, les deux galaxies vont probablement fusionner en une, déjà surnommée Milkomeda.