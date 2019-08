Est-ce la faute de Google si les batteries d’Android se déchargent rapidement? Des informaticiens l’affirment

Des problèmes d’autonomie de smartphones Android détectés par de nombreux utilisateurs sur Reddit et Android Police surviennent avec la dernière mise à jour d’une application, relate PhonAndroid, communauté francophone high-tech. En effet, le nom du responsable énergivore est affiché lorsqu’on vérifie les paramètres de la batterie.

Il s’agit de Google Play Services, application présente sur toutes les smartphones Android, qui arrive deuxième après l’écran, grand consommateur d’énergie. Regroupant une boutique d’achat de musique, de livres et de films, ainsi que des services qui prennent part à l’expérience d’utilisation, elle collecte également certaines données de la part des utilisateurs. Ses mises à jour sortent assez souvent pour améliorer ses services, est-il indiqué.

Des solutions possibles

Cependant, il ne suffit pas de simplement éviter d’utiliser l’application qui fait fondre la batterie même si le portable se trouve en mode veille.

Afin de remédier à cette situation, il ne reste qu’attendre, parce que le géant américain devra corriger ce désagrément dans les plus brefs délais, indique le site d’information. En attendant, il est possible de profiter d’une astuce demandant une petite habilité informatique.

Pour le faire, il faut désinstaller la version actuelle de Google Play Services et ensuite télécharger une plus ancienne à l’aide d’un fichier APK. Télécharger une version bêta plus récente est une option de plus, mais le risque d’émergence d’autres instabilités dans le fonctionnement d’un smartphone augmente en ce cas.