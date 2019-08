Des scientifiques prétendent pouvoir stopper l’allergie aux chats

Des chercheurs ont élaboré un vaccin permettant de lutter contre l’allergie aux poils de chat, indique le Journal of Allergy and Clinical Immunology. Mais attention, c'est bien le chat qui doit recevoir l'injection, et non l'homme.

Baptisé HypoCat, le vaccin permet de neutraliser la protéine Fel-d1 qui provoque dans la plupart des cas des réactions allergiques.

Cette protéine est présente dans le pelage des chats, ainsi que dans les glandes salivaires et les glandes lacrymales, les glandes sébacées et les glandes anales. Selon l’étude, les chats «injectés» produisaient les anticorps nécessaires et efficaces à la destruction de la protéine Fel-d1.

La sortie du vaccin est prévue d'ici trois ans.