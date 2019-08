Les hackers peuvent contrôler votre iPhone grâce à cette faille

Une faille découverte dans l’une des bases de données les plus utilisées au monde peut être exploitée par les hackers pour avoir accès à un iPhone et établir le contrôle total dessus, ainsi que récupérer toutes les données qui y sont sauvegardées, alerte l’entreprise Check Point.

Les hackers ont découvert une faiblesse dans le système de sécurité des iPhone et peuvent le craquer par le biais de l’application Contacts, informe l’entreprise Check Point.

Selon les experts, c’est à cause d’une faille de la base de données SQLite où les contacts sont sauvegardés que les hackers sont capables de pénétrer le système iOs. Qui plus est, cela signifie qu’ils peuvent introduire un virus dans la base de données qui se déclencherait lorsque l’utilisateur chercherait un contact. Par la suite, les hackers auraient le contrôle total de l’appareil et voler tous les données et mots de passes.

Les spécialistes soulignent que SQLite est l’une des bases de données les plus utilisées dans le monde, accessible dans n'importe quel système d'exploitation d'ordinateur personnel et de portable. Ils sont utilisés par des navigateurs comme Chrome, Firefox et Safari, ainsi que par l'application Dropbox.

Selon le communiqué de la société, Check Point a prévenu Apple des résultats de son étude et espère que cela poussera des experts en cybersécurité de la communauté mondiale à éliminer la vulnérabilité de SQLite.