Quels sont les meilleurs smartphones de l’année 2019? Un classement publié

Samsung Galaxy S10 et S10+, Sony Xperia 1, OnePlus 7 Pro, Honor View 20, Xiami Mi 9, voici certains modèles de smartphones parmi les 11 considérés comme les meilleurs par CNews.

Pourquoi ces modèles?

Le Huawei P30 Pro occupe le top du classement. Parmi ses avantages figurent notamment les quatre capteurs dorsaux, dont un de 40 Mpixels, un zoom optique 5x et hybride jusqu’à 10x, un grand angle de 120 degrés et une stabilisation assistée par intelligence artificielle.

«Un smartphone qui vise directement les actuelles références sur ce créneau, que sont les Galaxy S10 de Samsung, les Pixel 3 de Google ou les iPhone Xs d’Apple […]. Jamais un tel niveau de technologie photo n’a été inclus dans un mobile», souligne CNews.

Viennent ensuite les Samsung Galaxy S10 et S10+. Selon CNews, ils méritent une attention particulière à cause de leurs écrans poinçonnés, un équipement photo avec trois objectifs et des capteurs d’empreintes à ultrasons.

Parmi les autres modèles recommandés par le média figurent le Sony Xperia 1 avec un écran 4K HDR OLED à la colorimétrie et aux contrastes impeccables, le OnePlus 7 Pro disposant d’une caméra à selfie intégrée à son châssis, le Honor View 20, le Mi 9 de Xiaomi, le Google Pixel 3a, l’Asus ZenFone 6, le Sony Xperia 10 Plus, le Moto G7 Plus et l’Asus ZenFone Max Pro M2.

À quel prix?

Le prix des modèles présentés commence à partir de 299 euros, avec le ZenFone Max Pro M2. Le coût de la plupart des smartphones varie entre 500 et 1.000 euros. CNews précise toutefois que le montant indiqué est celui du lancement des appareils et «ne tient pas compte des évolutions tarifaires».