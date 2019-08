Une comète «dévorée» par le Soleil dans une vidéo filmée par un télescope spatial

Une comète a frappé le Soleil et s’est complètement désintégrée sous l’effet de sa chaleur. Celles de ce groupe volent très près de la surface de l’étoile et sont souvent détruites.

Le télescope spatial SOHO (Observatoire solaire et héliosphérique) a enregistré, le 15 août, une vidéo présentant une comète fonçant sur le Soleil.

Dans la vidéo, il est possible de voir un certain nombre de corps célestes y compris Vénus qui se situe très près du Soleil (dont l’image est bloquée par un disque opaque pour augmenter la visibilité), Mars en orbite plus éloignée et une comète appartenant au groupe de Kreutz qui fonce sur le Soleil.

Ce n'est pas la première fois que le SOHO détecte une comète cet été. Le 20 juin, l’observatoire a immortalisé deux d’entre elles s’approchant du Soleil.

Des fragments d’une grande comète

Les comètes du groupe de Kreutz ont un périhélie très proche du Soleil. Elles sont qualifiées de rasantes et pourraient être des fragments de l’ancienne comète X/1106 C1.

