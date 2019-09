Quoi de neuf sur l’iPhone 11? Une plateforme spécialisée en parle

Le possible successeur de l’iPhone XR a vraisemblablement été testé par Geekbench. Selon ses informations, le nouveau modèle renferme un processeur hexa-core et 4 Go de mémoire vive (RAM), au lieu de 3 Go sur l’iPhone XR, avec une cadence de 2,66 GHz pour les cœurs haute performance contre 2,49 GHz sur la puce Apple A12.

iPhone XR update boasts faster 6-core processor and 4G RAM, alleged benchmark suggests https://t.co/RS5NLIJ59m pic.twitter.com/GtWERSiq07 — iPhone News (@iPhone_News) September 3, 2019

Le SoC Apple A13 affiche sur Geekbench un score single-core de 5.415, ce qui constitue une solide progression par rapport à son prédécesseur, et un score en test multi-core de 11.294, soit un résultat similaire à celui de l’iPhone XR. Mais le site MacRumors souligne qu’il pourrait en réalité être plus élevé.

L’iPhone 11 sera présenté le 10 septembre 2019 lors d’une conférence Apple. Selon les rumeurs, l’iPhone 11 est le successeur de l’iPhone XR avec sa dalle LCD de 6,1 pouces pour une définition de 1.792 x 828 pixels, tandis que l’iPhone 11 Pro devrait présenter un écran OLED de 5,8 pouces pour 2.436 x 1.115 pixels, et le modèle Pro Max un écran OLED de 6,5 pouces et 2.688 x 1.242 pixels.

Enfin, les batteries devraient être plus performantes que sur les anciens modèles, à savoir 3.110 mAh pour l’iPhone 11, 3.190 mAh pour l’iPhone 11 Pro et 3.500 mAh pour l’iPhone 11 Pro Max.