Les voitures les plus «dangereuses» listées

Certaines voitures sont-elles plus susceptibles que d’autres d'avoir des accidents à cause de conducteurs? Les propriétaires de certaines marques sont-ils plus enclins à enfreindre le code de la route que d’autres? Des experts d’un site américain ont tenté de répondre à la question.

Des experts du site américain Tire Reviews and More, spécialiste du test des voitures et des pneus, ont réalisé une vaste étude pour identifier les marques de voitures les plus «dangereuses», celles qui se retrouvent, selon eux, plus souvent que les autres dans des accidents et dont les propriétaires avaient consommé de la drogue, dépassé la limite autorisée du taux d'alcool au volant et s’étaient manifestés par une attitude irresponsable.

L'excès de vitesse

Le premier classement répertorie les autos qui se sont retrouvées dans des accidents mortels à la suite d’un excès de vitesse.

Le triste leadership dans cette catégorie revient à Infiniti, avec 33%, suivi d’Acura, 31,7%, et de Mitsubishi, avec 30,7%, qui est talonné de très près par Volkswagen, Honda et Mercedes-Benz, avec respectivement 29,9%, 29,8% et 29,6%.

L'alcool au volant

Les experts estiment que les propriétaires des voitures de luxe ont tendance à vérifier plus souvent la puissance de leurs moteurs que leurs confrères conduisant des autos plus modestes. Toutefois, ceux de véhicules américains, comme Lincoln, Chrysler et Buick-Opel se retrouvent au bas de cette liste.

Parmi les marques qui se sont retrouvées le plus souvent dans des accidents mortels liés à l’alcool, la palme revient encore à Infiniti, avec 25,1%, suivie de Pontiac, 23,6%, et Acura, 23,4%.

Le délit de fuite

Dans un autre bloc de leur étude, les experts évoquent les propriétaires de véhicules coupables de délit de fuite. Les «gagnants» sont encore une fois les propriétaires d’Infiniti, avec 4,3%, suivis de ceux de Mercedes-Benz, 4,2%, Acura, 3,6%, Lexus, 3,4%, et Chrysler, 3,4%.

Les plus disciplinés et responsables dans ce domaine sont les conducteurs de Jeep, Buick-Opel et Honda, à égalité avec 2,1%, modestement suivis par le japonais Mitsubishi, qui ferme la liste.

Toutefois, les auteurs de l’étude soulignent que «les données sur les accidents varient considérablement et empêchent toute conclusion radicale».

«Nous espérons que nos lecteurs seront très prudents dans l’interprétation de nos résultats […]. Une vitesse élevée et une conduite en état d'ébriété sont extrêmement dangereuses dans n'importe quel véhicule et chaque voiture peut être conduite de manière imprudente», ajoutent-ils pour conclure.