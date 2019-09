Quel constructeur de smartphones est le plus à jour dans sa version d’Android?

La société d’analyses technologiques Counterpoint Research a élaboré un classement des fabricants de smartphones Android en fonction du pourcentage de leurs modèles qui sont déjà passés à la dernière version du système d’exploitation. Et Nokia arrive à la première place avec 96% de ses smartphones qui fonctionnent déjà avec la dernière version du système d'exploitation Android Pie.

Samsung occupe la deuxième place du classement avec 89% de ses smartphones qui tournent avec la neuvième version d’Android et 7% avec la huitième. Les entreprises chinoises Xiaomi et Huawei se positionnent aux troisième et quatrième places du classement, avec respectivement 84% et 82% des smartphones sous Android Pie. Cependant, Huawei devrait perdre du terrain à partir du second semestre 2019 en raison des sanctions américaines.

L’étude comprend également un tableau portant sur la mise à jour vers Android 9: alors que HMD Global, développeur de Nokia, a mis sept mois pour mettre à jour 70% de ses modèles actuels, Samsung n'a mis à jour que 8% de ses téléphones.

Les experts soulignent que la sécurité des smartphones dépend de la mise à jour du système d’exploitation Android. Cependant, tous les fabricants ne considèrent pas cette partie de leur travail comme prioritaire.