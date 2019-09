Lenovo présente des tablettes capables de se transformer en hub domotique

Lenovo fait son retour sur le marché des tablettes avec des produits destinés à la «maison connectée». À l’IFA, l’entreprise chinoise a notamment présenté un nouveau modèle de son iconique Yoga Tab, dotée de deux puissants haut-parleurs, de deux caméras et du mode «ambiant» de Google Assistant.

Mi-tablette, mi-enceinte, la Lenovo Yoga Smart Tab sera commercialisée en octobre avec un prix d’entrée à 299 euros. Capable de tenir debout grâce à un trépied, elle présente un Smart display, nom donné par la marque aux enceintes Google Assistant avec écran.

La Yoga Smart Tab sera équipée d’un processeur Snapdragon 439, 3 ou 4 Go de RAM et de 32 ou 64 Go de stockage. Il sera possible de poser des questions à Google, de lancer une playlist ou de contrôler des appareils domotiques compatibles. Avec une batterie de 7000 mAh, elle a de quoi tenir de nombreuses heures.

Une nouvelle tablette d’entrée de gamme

À 149 euros, Lenovo lance également une tablette d’entrée de gamme, la Smart Tab M8, également compatible avec Google Assistant. Bien qu’elle ne tienne pas debout seule, elle est vendue avec un socle de recharge qui permet de profiter des mêmes fonctions.

La Smart Tab M8 dispose d’un écran HD+ de 8 pouces, d’un processeur MediaTek A22, de 2 Go de RAM et de 16 ou 32 Go de stockage. Elle sera elle aussi en vente à partir d’octobre.