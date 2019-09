Un T-shirt autonettoyant élaboré pour les voyageurs et les écolos - photo

Les amateurs de randonnées et les voyageurs, ainsi tous ceux qui préfèrent préserver la planète en lavant moins leurs vêtements, pourront profiter d’un nouveau T-shirt autonettoyant élaboré par une entreprise américaine, indique le portail de Lonely Planet. De plus, il est résistant aux odeurs et protège contre les rayons UV.

Une entreprise américaine, HercLéon, a présenté un nouveau T-shirt autonettoyant qui facilite les voyages et protège l’environnement, relate le portail de Lonely Planet. Le vêtement en question est fabriqué dans un matériau spécial, nommé HercFibér, qui comprend des filaments de cuivre, des fibres de hêtre et du spandex.

​Le producteur affirme que son produit est résistant aux taches, autonettoyant, ultra léger et évacue la transpiration. Le niveau de douceur du tissu est similaire à celui de la soie, précise la publication.

En outre, le nouveau T-shirt est également résistant à la moisissure et aux odeurs, et offre une protection contre les rayons UV. Le vêtement, conçu pour résister au rétrécissement et pour un séchage rapide, est destiné aux randonneurs, aux campeurs, aux voyageurs et à ceux qui souhaitent être plus écologiques au quotidien.

«Le T-shirt a été inspiré par un amour du voyage, une haine des bagages et des frais qui y sont associés. Nous voulions trouver un moyen de permettre aux gens de voyager pendant des semaines avec juste un sac à dos. Nous étions également conscients de la pollution et de faire des choix bénéfiques pour l'environnement. Un bon moyen de réduire nos déchets consiste à réduire notre besoin de laver nos vêtements. Ainsi, nous aurons des vêtements plus beaux et qui dureront plus longtemps», a déclaré Wes de HercLéon à Lonely Planet.