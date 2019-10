WhatsApp disparaîtra de certains smartphones

Les développeurs de l’application WhatsApp ont indiqué dans un communiqué qu’à partir du 1er février 2020 certains utilisateurs dont les smartphones fonctionnent sous les systèmes d’exploitation Android 2.3.7, iOS 8 et Windows Phone n’auront plus accès à la messagerie.

À partir du 1er février 2020, la messagerie WhatsApp ne fonctionnera plus sur les appareils tournant sous de vieux systèmes d’exploitation ainsi que sous Windows Phone, comme l’indique un communiqué sur le site officiel de l’application.

D’après cette déclaration, les utilisateurs dont les smartphones fonctionnent sous les systèmes d’exploitation Android de la version 2.3.7 et iOS 8 n’auront plus la possibilité de créer un nouveau compte ou de confirmer des comptes existants. Toutefois, ils peuvent utiliser l’application jusqu’à la date indiquée.

«En raison du fait que nous ne prévoyons pas de mettre à jour ces systèmes d’exploitation, certaines fonctions peuvent cesser de fonctionner sur celles-ci à tout moment», ont souligné les développeurs dans le communiqué.

En outre, les systèmes d’exploitation Windows Phone seront mis hors service après le 31 décembre 2019 et l’application WhatsApp pourra être indisponible dans le Microsoft Store.

Dans le même temps, les développeurs de la messagerie recommandent d’utiliser des appareils tournant sous des systèmes d’exploitation Android 4.0.3 et iOS 9 au minimum, où bien sous les versions supérieures. En outre, ils affirment que l’application sera disponible sur certains smartphones sur le système d’exploitation KaiOS 2.5.1 et sur de nouvelles versions, y compris JioPhone et JioPhone 2.