De jeunes inventeurs conçoivent des chaussures de sport «intelligentes»

La navigation en milieu inconnu est l'un des principaux problèmes pour les habitants des grandes villes. C'est pourquoi les navigateurs mobiles sont devenus si populaires auprès de ces derniers. Cependant, les utilisateurs de ces gadgets et applications ont parfois du mal à se repérer et à comprendre quelle direction prendre. De plus, ils doivent régulièrement consulter l'écran pour suivre l'itinéraire. Cela détourne l'attention des utilisateurs de la situation environnante et augmente le risque sur la route.

Les élèves de cours préparatoire de l'université MEPhI ont imaginé une solution originale à ce problème en créant des chaussures de sport intelligentes qui indiquent l'itinéraire jusqu'à la destination. Le principe de leur fonctionnement est très simple: quand l'utilisateur s'approche d'un virage, la chaussure de droite vibre pour indiquer qu'il faut tourner à droite, et la gauche pour tourner à gauche.

«Nous avons conçu un module électronique qui se synchronise avec une application mobile spéciale via Bluetooth et reçoit des informations sur l'itinéraire donné. Il remplit toutes les fonctions nécessaires sans gêner la marche et peut être fixé sur les lacets de chaussures ordinaires. Il suffit à l'utilisateur de sortir son téléphone une seule fois, après quoi il peut le ranger et profiter de sa promenade. Outre la navigation, le système calcule la distance parcourue, le nombre de pas et de calories brûlées. Cette information est consultable dans l'application mobile», ont expliqué les auteurs du projet BiGiPiS, Alexandre Pintchouk et Maxim Levkine.

L'équipe compte poursuivre le développement du projet BiGiPiS car le marché des vêtements intelligents grandit chaque année. Il y a fort à parier que d'ici quelques années les chaussures intelligentes seront aussi populaires que les montres connectées, estiment les auteurs du projet.

Le concept des élèves préuniversitaires de l'université MEPhI est très intéressant, et ses auteurs, indéniablement talentueux, ont toutes les chances de poursuivre leurs recherches au sein de l'université, estime Valentin Klimov, directeur adjoint de l'Institut de systèmes cybernétiques intelligents à l'université MEPhI.

«Les élèves de nos lycées avaient déjà créé des projets très originaux. Par exemple, l'an dernier, ils ont créé un système multifonction destiné aux malvoyants et ont remporté le concours des équipes d'ingénierie pour enfants, puis ont gagné le concours Junior et ont participé au plus grand concours international Intel ISEF. Actuellement, ces jeunes sont en première année chez nous, ce qui témoigne du niveau élevé de nos étudiants», a-t-il déclaré à Sputnik.

Les étudiants et les jeunes chercheurs de l'université MEPhI participent également à d'autres projets qui facilitent la vie, notamment des personnes handicapées. Par exemple, des collaborateurs de l'université ont spécialement créé pour des patients à mobilité réduite un fauteuil roulant contrôlé par la vue. Un autre étudiant de la Haute école d'ingénierie de l'université MEPhI a conçu une prothèse bionique qui permet aux personnes avec un membre manquant de retrouver une vie normale.

«Les écoliers passionnés par la créativité technique remportent généralement des olympiades ou des concours d'ingénierie, et cela leur offre des privilèges pour l'admission à l'université MEPhI. En tant qu'étudiants de notre établissement ils pourront développer leur créativité technique dans de nombreux ateliers universitaires, participer à des concours internationaux et olympiades et atteindre de nouveaux sommets», conclut Valentin Klimov.