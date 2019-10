L’avion du futur d’Airbus saura tout sur ses passagers, y compris le temps passé dans les toilettes

Le géant aéronautique Airbus a entamé les essais de l’avion du futur qui comprendra des capteurs dans toute la cabine, y compris sur les ceintures de sécurité et les loquets des portes des toilettes.

L'avion du futur est sur le point d’arriver. Et les experts sont certains que le nouvel appareil saura tout sur ses passagers, notamment combien de temps ils passent dans les toilettes.

Ainsi, le géant Airbus a dévoilé, lors d'un événement industriel à Los Angeles, les prochains changements de services durant les vols.

«Ce n’est pas un concept. Ce n’est pas un rêve», a déclaré à ce sujet Ingo Wuggetzer, vice-président du marketing chez Airbus, cité par CNBC.

CNN a indiqué pour sa part que les nouveaux avions seraient littéralement truffés d’appareils hautement technologiques qui permettront aux membres de l’équipage d’assurer à leurs passagers un vol encore plus agréable et ce dans des conditions de sécurité optimales. En outre, l'avion connecté devrait également aider les compagnies aériennes à faire des économies, en comprenant et ainsi en ciblant mieux, les besoins des passagers.

Des capteurs aux abords des toilettes

CNBC a précisé que le nouvel avion serait notamment équipé de capteurs sur les ceintures de sécurité pour alerter les membres d’équipage quand elles ne sont pas bouclées.

Qui plus est, des caméras seront placées à l’extérieur des toilettes. Ainsi, Airbus compte préciser combien de fois le verrou a été ouvert et fermé afin de savoir à quelle fréquence les toilettes sont utilisées et quand il devient indispensable de les réapprovisionner en papier toilette ou savon. Les compagnies aériennes pourront également se faire une idée sur le nombre de toilettes dont elles ont besoin à bord.

Bien que des préoccupations en matière de confidentialité aient été d’ores et déjà exprimées au sujet de ces caméras, Ingo Wuggetzer a expliqué à CNN qu’elles ne filmeraient pas le visage des passagers.

«D'abord, elles ne sont pas cachées, a-t-il dit. Et deuxièmement, elles sont devant les toilettes.»

En outre, le siège d'avion connecté sera préprogrammé en fonction des préférences d’inclinaison, de restauration et de divertissements à bord de chaque passager.

Ingo Wuggetzer a balayé d’éventuelles craintes de voir les compagnies aériennes rassembler toujours plus de données sur leurs passagers.

«Je pense que les compagnies aériennes actuelles ont déjà beaucoup de données sur leurs grands voyageurs, et les grands voyageurs voient généralement l'intérêt d'un service plus personnalisé.»