Découverte en Pologne des restes d’un monstre qui aurait été le plus grand prédateur de son époque

De nouveaux fossiles ont été découverts en Pologne, ceux d’un monstre marin redoutable qui a sans doute été le plus grand prédateur de son époque dans les mers et sur la terre ferme.

Des chercheurs de l'Académie polonaise des sciences ont découvert les restes fossilisés d'un monstre marin qui pourrait avoir entre 145 et 163 millions d'années, a relaté Phys.org. Il s’agit du pliosaure.

Le fossile, long d’environ 10 mètres, a été trouvé dans un champ de maïs situé dans les monts Sainte-Croix en Pologne. C’est le premier fossile de pliosaure jamais découvert dans le pays. Les chercheurs ont noté que ces animaux étaient au sommet de la chaîne alimentaire au cours de leur existence et que certains spécimens avaient fait le double de la taille d'un épaulard, les pliosaures ayant probablement été les plus grands prédateurs de leur époque sur terre ou dans la mer.

La morsure du pliosaure, dix fois plus forte que celle d'un crocodile marin, faisait de lui un prédateur redoutable, le tyrannosaure des océans. pic.twitter.com/Rz8JJswMPJ — National Geographic (@NatGeoFrance) 20 octobre 2018​

Ils étaient longs et minces, avec un cou relativement court, des nageoires et de grandes dents.

Des mâchoires super puissantes

Ils dévoraient pratiquement tous les habitants des mers et les créatures terrestres qui auraient pu s'aventurer dans un lagon à la recherche de nourriture. Des études antérieures ont montré que les mâchoires du pliosaure mesuraient jusqu'à deux mètres et demi de long et étaient quatre fois et demie plus puissantes que les mâchoires du tyrannosaure, rappelle Phys.org.

Le pliosaure a enfin une maquette à son effigie. Désormais, on ne le confondra plus avec un plésiosaure !https://t.co/aCzt5zANmQ — NR Thouars (@nrthouars) 10 août 2018​

En outre, les chercheurs ont découvert dans le voisinage les restes fossilisés de plusieurs autres créatures, tels que d'anciens crocodiles et tortues. La zone de la découverte de ces restes aurait été tropicale pendant la période de vie de ces animaux, note encore le site.

Les chercheurs comptent poursuivre leur étude des fossiles trouvés.