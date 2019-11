Chantez-vous comme Freddie Mercury? Un nouvel outil de Google permet de vous comparer au chanteur

Google a développé un outil original fondé sur l’intelligence artificielle. Baptisé Freddie Meter, il permet de mesurer sa voix à celle de Freddie Mercury. Cette technologie s’appuie sur un modèle d’apprentissage automatique qui s’est «entraîné» à partir de pistes vocales isolées du célèbre chanteur et d’autres personnes qui essaient de l’imiter. L’outil est disponible gratuitement sur ordinateur et smartphone.

À la manière d’un karaoké, l’internaute est invité à chanter l’un des quatre grands tubes du groupe Queen: Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody et Somebody To Love. Lors de la performance, l’intelligence artificielle analyse la similitude de la voix de l’utilisateur avec celle de Freddie Mercury. Pour cela, l’outil prend en compte la justesse, l’harmonie mélodique et le timbre de voix. Il donne ensuite un pourcentage qui indique la similitude avec la voix du chanteur de Queen.

Pour une bonne cause

Le Freddie Meter a été lancé en soutien au Mercury Phoenix Trust, une association caritative créée par les membres de Queen et leur manager Jim Beach après la mort du chanteur, en 1991. L’association vise à accroître la sensibilisation au VIH/sida et à financer les recherches contre ce virus. Sur les 21 dernières années, elle affirme avoir financé 700 projets dans 57 pays, pour un montant total de 15 millions de dollars.