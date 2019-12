La NASA ouvre un «hôtel» pour robots à bord de l’ISS

Dans l’espace, la question du rangement a une importance particulière. Voilà pourquoi la NASA attache une unité externe de stockage appelée RiTS (Robotic Tool Stowage) à la Station spatiale internationale (ISS) pour y remiser des outils robotiques, ce qui permettra d’économiser l’espace interne de la station.

Les premiers «habitants»

Le 4 décembre est la date prévue du lancement du RiTS vers l’ISS à bord du 19e SpaceX. Ses premiers résidents sont deux localisateurs robotiques de fuite externe (RELL), des systèmes déjà utilisés à bord de l’ISS depuis 2015 et qui «flairent» des gaz tels que l’ammoniaque et en signalent des fuites.

Des conditions idéales

Protection des astronautes

Le RiTS offre des conditions idéales pour conserver les outils, notamment une température convenable et une protection contre les radiations et les objets minuscules qui traversent l’espace à une vitesse vertigineuse, soutient Mark Neuman, l’ingénieur informatique du RiTS. Qui plus est, sa position permettra à Dextre, la main robotique de l’ISS, de manipuler les appareils plus facilement.

Il prend parfois des semaines ou même des mois pour signaler une fuite, et plus de temps encore avant que le RELL ne soit activé et la fuite trouvée. Mais avec le RiTS tout ce processus ne dépendra que de la disponibilité de Dextre, augmentant ainsi le niveau de sécurité des astronautes de l’ISS.