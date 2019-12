Comment la Terre pourrait être engloutie par le Soleil dans 5 milliards d’années – vidéo

Grâce à un télescope ultra-puissant situé au Chili, un groupe de chercheurs a pu trouver des preuves d’un phénomène spatial. D’après leur étude publiée dans la revue scientifique Nature le 4 décembre, une énorme exoplanète est en train d’être engloutie par une étoile très chaude, une naine blanche semblable au Soleil.

D’après les spécialistes, cette planète perd 3.000 tonnes de matière par seconde. L’atmosphère de ce corps céleste, qui ressemble à Neptune, s’échappe sous forme de quantités considérables d'hydrogène, d'oxygène et de soufre.