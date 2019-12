Une étude scientifique russe sur les deepfakes bat les records de citations en 7 ans

L'article de quatre collaborateurs russes de l'Institut Skolkovo de science et de technologie est arrivé en tête du classement Altmetric Top 100, service d'évaluation de l'activité en ligne liée aux publications scientifiques sur internet en termes de nombre de partages sur internet depuis les 7 ans d'existence de ce classement.

L'article le plus partagé en 7 ans selon le classement Altmetric Top 100 est celui des chercheurs russes Egor Zakharov, Alexandra Chichea, Egor Bourkov et du professeur Viktor Lempitski. Il porte sur la possibilité de créer un système permettant de synthétiser des séquences vidéo réalistes imitant la parole et les expressions faciales d'un individu réel.

«Nous voulions perfectionner les fonctions de téléprésence dans la réalité virtuelle et augmentée. Une partie importante d'un tel milieu est la transmission réaliste de l'apparence et des mouvements humains. Grâce à l'apprentissage profond (deep learning) nous avons cherché à obtenir l'image la plus naturelle possible», a déclaré Egor Zakharov.

Ce travail est lié à la nouvelle étape de développement des technologies de reconnaissance et de génération des visages, indique le service de presse de Skoltech.

«Grâce à l'apprentissage profond basé sur une multitude de photos de célébrités, notre algorithme a besoin de seulement quelques photos d'un individu pour créer son avatar vidéo réaliste», a indiqué Viktor Lempitski.

Le classement

Le service Altmetric permet de suivre la réaction aux résultats d'études publiés sur internet en analysant les déclarations et les discussions des utilisateurs sur les forums scientifiques et autres, les publications dans les principaux médias, le contenu des directives publiques, la polémique sur les réseaux sociaux et les blogs.

Cette année, le classement Altmetric Top 100 inclut les articles publiés dans 43 magazines, sur les serveurs des pré-impressions et sur les sites publics. En termes de publications, en tête de liste se trouvent les auteurs de Harvard aux États-Unis (11 articles) et la revue Nature (12 publications).

Skoltech, créée en 2011 avec le soutien de l'institut de technologie du Massachusetts (États-Unis), est une université technologique non étatique, l'un des principaux éléments du centre d'innovation Skolkovo. Le modèle de l'institut prévoit une intégration étroite de l'enseignement technologique, du travail de recherche et des compétences d'entrepreneuriat.