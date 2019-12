Le design de l’iPhone 12 présenté pour la première fois en maquette par un blog - vidéo

L’officialisation des nouveaux modèles d’iPhone aura lieu en 2020, mais leurs contours se dessinent déjà au rythme des fuites. Le blog japonais Macotakara a obtenu d'un contact du site chinois de commerce en ligne Alibaba une maquette de ce qui pourrait être l'un des futurs iPhone qui sortira en 2020 et l’a comparé avec l’iPhone 11 Pro Max.

Selon la source, le design de l’iPhone 12 ne sera pas radicalement différent des actuels smartphones de la marque à la pomme. Cependant, les courbes arrondies de l'iPhone 11 seraient remplacées par des lignes droites.

D’après la vidéo publiée sur YouTube, le géant américain reviendra à l'esprit des iPhone 4 à 5s pour harmoniser le design des différentes familles des produits mobiles. Le design de la maquette est plus fin que celui de l’iPhone 11 Pro (7,1 mm contre 8,1 mm), un peu plus long et un peu plus large.

L’auteur de la séquence aborde également le connecteur magnétique qui pourrait être incorporé pour pouvoir interagir avec l’Apple Pencil. Pour l’instant, une interface similaire se trouve sur les tablettes de la gamme iPad Pro.

Enfin, le prochain iPhone conserverait une certaine continuité avec une identification faciale (Face ID) de pointe, une caméra triple et un connecteur Lightning.

La présentation de l'iPhone prochaine génération devrait avoir lieu en septembre 2020. Cependant, au premier trimestre 2020, Apple présentera l'iPhone 9, le successeur de l’iPhone SE.