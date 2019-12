Des plongeurs parviennent à filmer un poisson «avec des jambes» dans les fonds marins - vidéo

Un poisson avec des jambes a été repéré à une profondeur de plus de 900 mètres dans le golfe du Mexique par des scientifiques américains. Il s’agit d’un animal des fonds marins de la famille des lophiidés qui peut utiliser ses nageoires en tant que jambes, informe l’Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Ce qui a été d’abord pris pour une pierre sur un morceau de corail par l’équipe de la NOAA, après avoir été regardé de plus près, s’est avéré être un poisson atypique. La créature des fonds marins, ressemblant un peu à un éléphant, se tenait sur ses nageoires comme si celles-ci étaient des pieds.

Une espèce pas si rare

Ce poisson, capable de mesurer près de 1,5 mètre et peser jusqu’à 50 kilogrammes, était considéré comme rare. Mais des explorations en eaux profondes ont dévoilé qu’ils sont en fait plus communs que ce qui était généralement admis. Ce carnivore appelé Sladenia shaefersi, décrit par National Geographic comme «possiblement le poisson le plus moche sur la planète», est capable de se nourrir d’autres poissons deux fois plus grands que lui.