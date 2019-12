Astuces simples pour accélérer le métabolisme

Des spécialistes ont répertorié des consignes à suivre par les personnes qui voudraient augmenter leur métabolisme de base, et Food News en publie la liste.

Tout d'abord, les nutritionnistes recommandent de boire plus de liquides, un litre et demi d'eau par jour (au moins six tasses) contribuant à brûler 17.400 kilocalories supplémentaires par an. En outre, pour stimuler le métabolisme, on peut boire de la tisane et manger des aliments riches en eau, comme les concombres, les pamplemousses, les pastèques et les courgettes.

De plus, il est recommandé de consommer plus de fibres, qui abondent dans les pommes, le brocoli, les pois verts, les poires, les framboises et les navets.

Les experts rappellent par ailleurs qu'une seule cuillère à café de moutarde peut accélérer considérablement le métabolisme après quelques heures.

Parmi les autres recommandations figurent celles de faire de l’exercice physique intense pendant deux minutes et demie, de rire plus souvent et de maintenir la température dans la chambre à coucher à 19 degrés Celsius.