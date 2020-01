Où se situe votre smartphone dans cette liste des portables les plus résistants de 2019?

Alors que certains portables ne résistent pas à la moindre chute, d’autres s’avèrent plus résistants. Le Youtubeur JerryRigEverything, connu pour ses présentations et évaluations d’appareils, a ainsi présenté un classement des smartphones les plus solides de 2019. Pour ses tests de résistance, JerryRigEverything a pour habitude de plier les téléphones à mains nues, de gratter les écrans et de les chauffer.

Le Google Pixel 3a s’est avéré être non seulement le modèle le plus résistant, mais également celui qui est le plus facilement réparable. De design assez simple, il est en effet fabriqué en plastique, ce qui facilite la résolution des problèmes techniques, en particulier ceux liés à l'écran.

Le Royole FlexPai a été désigné par le Youtubeur comme le moins facilement réparable à cause de son écran pliable. Ce smartphone a déjà essuyé de nombreuses critiques en raison de sa fragilité et de son design jugé peu attrayant.

Les modèles de la série 11 d’Apple sont également difficilement réparables à cause des prix trop élevés dans les services clients d’Apple.

Le smartphone à deux écrans Nubia Z20 a été désigné comme étant le plus innovant.