Déçu par l’implantation de la 5G, le Japon se lance déjà dans la 6G

Le Japon a dévoilé les délais du lancement du réseau de téléphonie mobile de sixième génération. D’après le rapport de l’agence nippone Nikkei, le Japon a l'intention de développer une stratégie de développement de la 6G et d'étendre les infrastructures du réseau d'ici 2030. L'État prévoit de dépenser à ces fins 2,03 milliards de dollars (1,83 milliard d’euros).

Pour le long terme, le ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications et un groupe d'experts au sein de l'Université de Tokyo seront chargés de la planification. Des représentants d'entreprises ont également été invités à participer au projet, notamment la plus grande entreprise de télécommunications du Japon, Nippon Telegraph and Telephone, ainsi que Toshiba.

Le rapport précise que la distribution de la 6G aidera à construire une «nouvelle société» dans laquelle le transfert instantané de données sera prioritaire. Selon les experts, le réseau mobile 6G augmentera le taux de transfert de données d'au moins 10 fois par rapport à la 5G.

Selon Nikkei, le Japon a été déçu par le rythme de mise en œuvre de la 5G, c’est pourquoi il vise à appliquer tous ses efforts pour développer cette nouvelle technologie de communication.

Lancement de la 5G en France

Alors que le lancement de la 6G est encore lointain, l'arrivée de la 5G en France est déjà annoncée pour l'année 2020, comme l’indique le site officiel du service public français.

Fin décembre 2019, Orange, SFR et Bouygues Telecom ont envoyé à l’Anssi leurs dossiers d’autorisation pour installer des antennes 5G chinoises. L’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information doit valider (ou non) ces dossiers avant avril, date des enchères pour l’attribution des fréquences 5G.