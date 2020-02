Des phoques gris filmés pour la première fois en train d’«applaudir» sous la mer – vidéo

Les «applaudissements» des phoques divertissent les visiteurs de zoos depuis des générations. Pourtant, des chercheurs ont réussi pour la première fois à filmer ces animaux en train de s’adonner à cette activité en pleine mer.

Des phoques gris sauvages ont ainsi été immortalisés en train de frapper leurs nageoires l’une contre l’autre sous l’eau, émettant un son aussi fort qu'un coup de feu.

Attirer les femelles

Dans la nature, il est certain que les phoques ne le font pas pour divertir les humains. Les chercheurs ont conclu que le but était d’avertir leurs rivaux et de montrer leur force aux femelles afin de les attirer. Ce comportement a en effet été observé pendant la saison de reproduction, précise l’étude publiée dans la revue Marine Mammal Science et relatée sur le site de l’université Monash.

La vidéo a été réalisée par le Dr Ben Burville de l'université de Newcastle (Australie), près des îles Farne, au large du comté de Northumberland.

Ce bruit produit par les phoques avait déjà été enregistré par le passé, mais les chercheurs pensaient alors qu'il s'agissait d'un son vocal.