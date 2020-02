Des chercheurs déterminent quel type de sonnerie aide à mieux se réveiller

Vous avez du mal à vous réveiller le matin? Outre le manque de sommeil, c’est votre sonnerie qui pourrait être le problème. Des scientifiques de l’Institut royal de technologie de Melbourne, en Australie, ont tenté de déterminer quel son de réveil choisir pour mieux se réveiller. Leur recherche a été publiée le 28 janvier dans la revue PLOS One.

Les chercheurs sont arrivés à la conclusion qu’une personne se réveille plus rapidement et se sent plus joyeuse lorsqu’elle utilise des sonneries mélodiques. L’étude a été menée sur 50 personnes, qui ont dû faire part de leur sentiment de somnolence, de vigueur et d’autres sensations après s’être réveillés avec différentes alarmes.

Seul le type de signal sonore a joué un rôle significatif sur le bien-être des participants à l’expérience. En effet, ceux qui se réveillaient sur un son mélodieux ressentaient moins souvent une somnolence matinale et se levaient plus rapidement que ceux qui ont testé un son classique aigu et désagréable.

Oubliez donc le fameux «Biiip biiip biiip» avec le volume à fond, qui dure longtemps, et qui se répète tant que le dormeur ne désactive pas complètement son réveil. Les observations ont montré que le volume, la durée du signal et d’autres paramètres n’affectaient en rien la qualité du réveil, voire la détérioraient.

«C’était une grande surprise», a déclaré l’auteur de la recherche, Stuart McFarlane, qui s’attendait à ce que le «biiip biiip» rende au contraire la personne plus alerte. Selon son collègue co-auteur de l’étude, Adrian Dyer, les signaux non naturels et aigus émis par la plupart des réveille-matins affectent négativement le bien-être de l’homme. Maintenant qu’ils savent quel type de sonnerie est la plus optimale, les scientifiques espèrent trouver précisément le son permettant un meilleur réveil.

Quelle chanson pourrait le mieux aider à se réveiller?

Toujours selon Adrian Dyer, les sons agressifs et aigus contribueraient en réalité à perturber et embrouiller l’activité cérébrale au moment du réveil, tandis qu’un son plus mélodique comme «Good Vibrations» des Beach Boys ou «Close to Me» de The Cure pourraient améliorer la transition vers un état éveillé.

«Si nous pouvons améliorer notre compréhension du lien entre les sons et le réveil, cela pourrait avoir du potentiel dans de nombreux domaines, en particulier dans la technologie du sommeil et de l’intelligence artificielle», a conclu l’expert.