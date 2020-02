Avant sa mort, le Soleil réduira en poussière tous les astéroïdes environnants

La ceinture principale d’astéroïdes dont dispose notre système solaire risque d’être pulvérisée, et ce uniquement à cause de la lumière du Soleil, révèle une récente étude.

Dans cinq à six milliards d’années, le Soleil qui sera en train de s’éteindre progressivement, réduira en poussière la ceinture d’astéroïdes l’entourant, conclue une équipe de chercheurs de l’Université de Warwick. L’étude a paru dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

L’énergie lumineuse diffusée par l’astre du jour affecte l’ensemble des corps célestes d’une taille limitée, les réchauffe et modifie leur rotation.

Au fil de son évolution, la luminosité du Soleil pourrait augmenter de 1.000 à 10.000 fois, estiment les scientifiques, ajoutant que l’effet qu’il produit sur les astéroïdes deviendra ainsi de plus en plus important.

Surchauffés, les petits corps célestes se mettront à tourner à une vitesse folle et finiront par se désintégrer à cause des forces centrifuges.

Vouée à disparaître

Si les planètes naines, comme Pluton, sont plutôt à l’abri en raison de l’intégrité de leur structure, la principale ceinture d’astéroïdes dont dispose notre système solaire semble être vouée à disparaître.

«Non seulement notre ceinture d'astéroïdes sera détruite, mais cela se produira rapidement et d’une façon violente. Et uniquement à cause de la lumière de notre Soleil», conclue l’étude.