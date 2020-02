Un oncologue allemand désigne la méthode la plus efficace pour lutter contre le cancer

Le secrétaire général de la Société oncologique allemande Johannes Bruns a désigné la méthode la plus efficace à l’heure actuelle contre le cancer.

«Aujourd’hui la méthode la plus efficace pour lutter contre le cancer est l'immunothérapie qui combine l’utilisation de médicaments, mais aussi de cellules T modifiées. C’est une méthode tout à fait nouvelle qui existe depuis l’année dernière, a-t-il déclaré à Sputnik.

«Le cancer n’est pas une maladie homogène, il attaque de nombreux organes et nous avons déjà enregistré des succès notables dans le traitement de certains cancers, notamment du cancer du sang, qui utilise des cellules T», a-t-il expliqué, ajoutant que «beaucoup reste encore à faire».

Congrès allemand sur le cancer

Il a expliqué que l’efficacité de cette méthode «tient plutôt au fait que certains lymphomes autrefois incurables sont désormais partiellement guérissables et pas tellement au pourcentage [de guérisons, ndlr.]». Il a précisé qu’il ne s’agissait pas de tous les patients «mais de nombreux malades qui étaient autrefois condamnés ou qui avaient besoin d’une thérapie de longue durée».

Le 20 février, Johannes Bruns a participé à la signature d'un accord de coopération tripartite entre l'Association des oncologues de Russie, la Société oncologique allemande et le forum du Koch-Mechnikov en marge du Congrès allemand sur le cancer (Deutscher Krebskongress 2020).

Le Congrès allemand sur le cancer est un forum rassemblant annuellement plus de 10.000 chercheurs, médecins, hommes politiques et fonctionnaires de haut rang. Son programme prévoit plus de 300 événements consacrés aux réalisations les plus récentes en matière de dépistage, de traitement et de prévention du cancer.