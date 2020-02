La NASA publie une troublante image du lac Tchad, jadis le plus grand de la Terre

Il y a 7.000 ans, un vaste lac, connu par les chercheurs sous le nom de Mega Tchad, s’étendait sur 400.000 kilomètres carrés à travers le centre-nord de l’Afrique, ce qui en ferait aujourd’hui le plus grand lac de la Terre.

Or, en seulement 50 ans, le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie à cause du changement climatique et d’une mauvaise gestion de l’eau. Sur une image satellite publiée par l’Observatoire de la Terre de la NASA, on peut distinguer les anciens rivages du lac imprimés dans des paysages désertiques:

Un lac menacé de disparition

La superficie actuelle du lac Tchad oscille entre moins de 500 à 1.500 kilomètres carrés. Bien que le lac soit peu profond, son rôle économique est très important, car il fournit de l’eau à plus de 20 millions de personnes vivant dans les quatre pays limitrophes, dont le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria.

Selon une étude réalisée par des chercheurs britanniques en 2015, l’assèchement du lac constitue un des exemples les plus spectaculaires des conséquences d’un changement des conditions climatiques en Afrique tropicale.

La diminution de la pluviosité, les sécheresses ainsi que la hausse des prélèvements des populations locales menacent l’existence du lac. Si rien n’est fait pour enrayer la perte d’eau, il pourrait disparaître complètement d’ici quelques dizaines ou centaines d’années, préviennent les scientifiques.