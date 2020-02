Dans quel pays trouve-t-on l’Internet le plus rapide?

Un classement des pays et territoires du monde en fonction de la vitesse de leur Internet a été rendu public par WebsiteToolTester. La France n’est pas entrée dans le top 10 mais n’est pas trop distancée.

Les analystes de WebsiteToolTester ont étudié les résultats des tests de vitesse en ligne effectués par des utilisateurs de 207 pays et territoires afin de les classer en fonction des connexions les plus performantes.

Le vainqueur est Taïwan, où il est possible de télécharger une vidéo de 5 Go en l’espace de huit minutes et deux secondes. À titre de comparaison, au Yémen, qui est classé dernier dans cette liste, il faut une trentaine d’heures pour y parvenir.

La deuxième position est occupée par Singapour, suivi de Jersey, une île britannique dans la Manche, qui s’avère être le territoire européen le plus avancé en terme de vitesse. En plus de ces pays, la Suède, le Danemark, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et la Norvège ferment ce top 10.

La France se retrouve à la 21e place, la vitesse d’Internet étant ici de 30,44 Mbps. Pour télécharger une vidéo de 5 Go il faut donc une vingtaine de minutes, selon cette étude.

La Russie se place 53e, le pays ayant gagné quatre positions depuis l’année dernière.

Méthodes d’analyse des données

Les experts ont analysé les données de milliards de tests de vitesse à travers le monde entier. 207 pays et territoires figurent dans la liste, avec les nouveaux venus Saint-Marin et le Groenland. Les analystes ont exclu de leur liste les pays où une panne de réseau évidente a été remarquée ainsi que ceux où il y avait moins de 100 adresses IP uniques complétant le test.