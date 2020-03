Qu’est-ce qui rend plus heureux, travailler ou être marié? La science donne la réponse

Une équipe de chercheurs dirigée par Andrew Jebb de l'Université Purdue a analysé les données de plus de 1,7 million de personnes dans le monde pour découvrir les clés du bonheur tout au long de la vie humaine. Leur étude pour la revue universitaire Psychological Science a révélé que l'emploi était une condition du bonheur plus importante que le mariage, relate Forbes.

Pour être heureux, le travail pèse plus que le mariage

«L’effet résultant de l’emploi était plus grand que celui du mariage», détaillent les chercheurs.

L’enquête menée dans 166 pays a suggéré que les personnes en activité avaient un sentiment de bien-être subjectif plus élevé que les personnes sans emploi, avec des différences qui étaient généralement particulièrement sensibles autour de 50 ans et étaient plus faibles chez les personnes soit plus jeunes soit plus âgées.

Concernant l'effet du mariage sur le bonheur dans la vie, les chercheurs signalent que «les personnes mariées ressentaient une satisfaction légèrement plus élevée que les personnes non mariées sur toute la durée de vie».

«Dans l'ensemble, nous n'avons constaté que de très petites différences de satisfaction tout au long de la vie. Le mariage avait de très faibles associations avec le bien-être subjectif tandis que l'emploi avait des effets plus importants», ont conclu les chercheurs.