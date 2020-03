Ce navigateur empêche désormais Facebook de vous traquer en ligne

Plus de sécurité, moins de tracking… Une nouvelle version du navigateur Firefox 74 a été lancée par Mozilla. Cette mise à jour se concentre sur l'amélioration de la sécurité et de la confidentialité des utilisateurs.

La fondation Mozilla a publié la version 74 de son navigateur Firefox qui propose une série de nouveautés parmi lesquelles Facebook Container, relate le site mozilla.org. Ce module complémentaire empêche Facebook de traquer les internautes.

Selon la source, Facebook Container avait été proposé auparavant par Mozilla sous la forme d’une extension. On précise que cette nouveauté crée un barrage entre le réseau social et les autres sites, en l’empêchant de traquer les internautes et en bloquant les connexions, les likes et les commentaires de Facebook sur des sites tiers. Ceci crée ainsi un tampon entre l'utilisateur et Facebook, Facebook Messenger et Instagram. Mais lorsqu’un utilisateur a besoin d’une exception, il peut le faire via Facebook Container.

En outre, les modules complémentaires installés par des applications externes peuvent désormais être supprimés à l’aide du gestionnaire dédié. Seuls les utilisateurs sont en mesure de le faire et non plus une application.

Historique de navigation

De plus, la nouvelle version de Firefox désactive tous les protocoles de chiffrement TLS 1.0 et 1.1 qui sont déjà obsolètes. Firefox a également simplifié l’importation des signets et de l’historique de navigation à partir du nouveau navigateur Microsoft Edge sur Windows et Mac.