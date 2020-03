La Russie a entièrement décodé le génome du coronavirus

Des scientifiques russes ont pu entièrement décoder le génome du coronavirus, a annoncé ce jeudi 19 mars le service de presse du ministère russe de la Santé.

«Un premier génome complet du coronavirus SARS-CoV-2 de Russie a été séquencé à partir du matériel d’un patient atteint du Covid-19 par les spécialistes de l’Institut de recherches sur la grippe Smorodinsev auprès du ministère russe de la Santé», indique le communiqué.

Le vaccin se dessine

Et d’expliquer que décodé, le génome en question contribuera au développement de vaccins et de substances antivirales pour soigner l’infection.

«Ce coronavirus est nouveau pour nous, ainsi il est fondamental pour nous d’établir sa voie de propagation, de pénétration dans notre pays et ses mutations», a déclaré le docteur ès sciences médicales Dmitri Lionozov, cité dans le communiqué.

L’avis des chercheurs

Plus tôt, l’université d’État Lomonossov de Moscou avait annoncé ne pas exclure que le département de virologie puisse créer dans un délai de trois mois un prototype contre ce virus déclaré pandémique par l’OMS.

Plus de 8.000 victimes

Suite à l’apparition des informations sur le décodage du génome, Olga Karpova, docteur ès biologie détentrice de la chaire de virologie de l’université a déclaré ne pas voir de lien étroit entre le décodage et l’accélération du travail sur un vaccin. Elle a toutefois reconnu l’importance extrême des données obtenues, car le virus est capable de muter rapidement.

Depuis fin décembre, lorsque la Chine a alerté au sujet de nombreux cas de pneumonie constatés sur son sol, le virus à l’origine de ces épisodes qui recevra le nom de Covid-19 a touché plus de 200.000 personnes à travers le monde et a fait plus de 8.000 décès, selon les données de l’OMS annoncées le 18 mars. Rien qu’en Italie, près de 500 personnes ont trouvé la mort entre le 17 et le 18 mars.