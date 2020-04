Apple pourrait lancer son iPhone entrée de gamme plus tôt que prévu

Prévu pour le mois de mars mais ajourné à cause de l’épidémie de coronavirus, le lancement du nouvel iPhone SE serait prêt pour ce 3 avril, révèle le site spécialisé et souvent bien informé 9to5Mac, citant une source de confiance.

En outre, comme le portail l’indique, l’Apple Store serait prêt à ouvrir les précommandes dès le 3 avril ou en tout début de semaine prochaine.

«Sur la base desnouvelles informations, Apple appellera simplement son nouveau modèle d'entrée de gamme “iPhone SE” tout en faisant référence au nouvel appareil comme étant la version 2020», croit savoir 9to5Mac.

Couleurs et capacités de stockage

Le smartphone bénéficierait surtout de la même puce que l'iPhone 11: l'A13, qui serait disponible en trois couleurs (noir, blanc et rouge) et aurait trois capacités de stockage (64, 128 et 256 Go).

Un accessoire laisse fuiter une caractéristique technique

Concernant le prix, le site ne s’avance pas, mais rappelle que l’analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo parlait d’un prix de lancement autour des 399 dollars.

Apple a mis à jour un peu trop tôt la fiche produit du «Protège-écran InvisiGlass Ultra de Belkin pour iPhone 8 et 7», prévu pour un écran de 4,7 pouces.

Aux États-Unis, la fiche indique que ce produit peut aussi convenir à un iPhone SE, alors que l’iPhone SE de 2016 propose un écran de 4 pouces.