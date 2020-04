Bond de «Guépard»: Tesla promet un nouveau mode permettant de passer de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes - vidéo

Tesla va équiper ses Model S Performance et Model X Performance d’un mode «Guépard», censé reproduire l’élancement du félin. Les premiers tests indiquent un gain de puissance.

Le constructeur automobile Tesla va équiper certains de ses véhicules d’un nouveau mode de conduite, censé reproduire le début de la course du plus rapide des animaux terrestres, rapporte le média spécialisé Futura. Ce mode «Guépard» abaissera la caisse de la voiture de 15 centimètres sur ses suspensions avant, comme un félin prêt à bondir. Cette option ne sera disponible que sur les Model S Performance ou X Performance, équipés du motopropulseur «Raven» et des suspensions pneumatiques adaptatives.

De 0 à 100km/h en 2,4 secondes

Cette option n’est pas encore officiellement disponible, rapporte Futura, mais quelques testeurs privilégiés ont déjà pu y avoir accès.

C’est le cas du Youtubeur DragTimes, qui a pu essayer le mode «Guépard» sur une Model S, et a posté ses mesures et une vidéo sur Internet. Selon lui, ce nouveau mode de conduite permet un gain de puissance de 46 chevaux, par rapport à une Model S standard. L’internaute a également remarqué que le passage de 0 à 100km/h s’effectuait en 2,41 secondes, contre 2,6 officiellement pour la Model S.